台湾プロ野球のチアリーダーとして大人気のイ・ダヘ（26）が14日までに自身のインスタグラムを更新。“スタイル抜群”のへそ出しコーデショットを投稿した。韓国出身のイ・ダヘは、インスタグラムのフォロワーが195万人を超える大人気チアリーダー。韓国プロ野球のKIAの人気チアだったが、23年から台湾プロ野球の楽天モンキーズの公式チア「楽天ガールズ」に加入して台湾に拠点を移した。24年からは味全ドラゴンズの公式チアリ