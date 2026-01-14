俳優の本田響矢が、23日と30日に放送されるEテレ『とまどい就活生のビズワード講座』（毎週金曜後10：30）で初のメインパーソナリティを務めることが決定した。進行アシスタントはオズワルドの伊藤俊介が担当する。さまざまなワードを入り口に、言葉の意味だけでなく、その背景にある文化や考え方などをひも解いていく、ビジネスバラエティの新シリーズとなる。【写真】スタイル抜群！クールな表情を見せる本田響矢就活解禁