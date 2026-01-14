今年、発生から10年を迎える熊本地震で被害が大きかった南阿蘇村では、11日、住民と学生たちが交流するどんどやがありました。熊本県南阿蘇村黒川地区のどんどやは11日に行われ、地区の住民と東海大学農学部の学生あわせておよそ50人が参加しました。 時折、雪が舞う中、パチパチと音を立てて燃え上がるやぐらの先に見えるのは熊本地震で阿蘇大橋が崩れた場所の山肌です。ことしで熊本地震の発生から10年となり住民と学生たちは