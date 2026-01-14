元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。ホームランテラスの新設で中日が躍進すると思う理由を説明した。バンテリンドームの改修で、左中間と右中間の最深部までの距離が現行の116メートルから110メートルと近づき、フェンスも4・8メートルから3.6メートルと低くなる。片岡氏は「今までアウトになっていた打球がホームランになる。バッターには大きい」と指摘した。そして「