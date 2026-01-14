ＮＡＲ地方競馬全国協会は１４日、２０２５年に優秀な成績を収め、地方競馬の発展に功績があった人馬を表彰する「ＮＡＲグランプリ２０２５」を発表した。年度代表馬には東京大賞典でＧ１初制覇を達成したディクテオン（大井）が初受賞。また、日本調教馬として初めて本場・米国のブリーダーズカップクラシックを制したフォーエバーヤング（ＪＲＡ）が特別表彰馬に選出された。表彰式は２月２４日に都内で関係者のみで行われる。