女優の多部未華子（36）が14日、都内で会計アプリ「タックスナップ」新CM発表会に登壇した。同アプリはフリーランスなど個人利用に特化した「頑張らなくていい確定申告」がコンセプト。多部は15日から放送されるCMに出演している。多部はCMの世界観を重なる、緑を基調とした衣装で登壇。アプリの「頑張らなくていい確定申告」というキャッチコピーには好感を覚えたという。「確定申告って聞くと『大変なんじゃないか』とか『時間を