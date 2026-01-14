三重県桑名市で先月、横断歩道を渡っていた女性がひき逃げされた事件で、45歳の男が逮捕されました。警察によりますと、会社員の安部豪容疑者(45)は先月26日、桑名市で横断歩道を渡っていた女性(77)を車でひき逃げし、腰の骨を折るなどの大ケガをさせた疑いで逮捕されました。現場にドアミラーなどが落ちていたことから、警察が愛知県内の修理工場に確認したところ、安部容疑者が修理に持ち込んだ車と、落ちていたドア