【モデルプレス＝2026/01/14】女優の林芽亜里が1月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。15歳の自分から届いたという直筆の手紙を公開し、話題を呼んでいる。【写真】20歳ノンノモデル「字が若い」5年前の直筆手紙公開◆林芽亜里、15歳の自分からの“直筆手紙”に「うるうる」林は「15歳の私からお手紙が届きました」と報告し、20歳の自分へ宛てた手書きのメッセージの一部を公開。手紙には「20歳になっためありへ」「15歳の