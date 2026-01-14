元お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」の餅田コシヒカリさん（31）が2026年1月13日、自身のインスタグラムを更新。結婚を報告し、白無垢姿やウェディングドレス姿を披露した。「かねてよりお付き合いしていた方と結婚しました」インスタグラムのプロフィールでは「152cm／100kg」と記し、これまでも「#100キロ女子の日常」の投稿も話題だった餅田さん。今回、「【ご報告】いつも応援してくださっている皆様へ」と切り出し、「『さん