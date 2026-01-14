岐阜県美濃市の東海北陸道でダンプカーなど5台が絡む事故があり、トンネル内に積み荷の土砂が散乱しました。 警察によりますと、午後1時ごろ、岐阜県美濃市の東海北陸道上りの「鶴形山トンネル」で「車複数台が絡む事故」と目撃者から110番通報がありました。 ダンプカー1台が横転して積んでいた土砂が道路に散乱し、後続車4台も土砂に乗り上げるなどし、合わせて5台が絡む事故となったとみられます。 け