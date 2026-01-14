カマタマーレ讃岐の会見高松市玉藻町 サッカーJ3、カマタマーレ讃岐が新シーズンに向けて記者会見を開きました。 （カマタマーレ讃岐／大嶽直人 新監督）「一人一人の力を最大限発揮して、戦う集団をつくっていきたい」 大嶽直人新監督と新加入選手14人がそれぞれ意気込みを語りました。 カマタマーレはJ3に降格した2019年以降、残留争いに巻き込まれるなど厳しいシӦ