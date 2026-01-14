資料マスク インフルエンザの流行で、岡山市では新たに小・中学校2校で学級閉鎖の措置を取ります。 岡山市は30人中6人がインフルエンザと診断された小学校の1クラスと33人中8人がインフルエンザと診断された中学校の1クラスについて、1月15日から2日間学級閉鎖にします。 これにより、今シーズン学級閉鎖の措置をとった学校や施設は、のべ369カ所になりました。昨シーズンの同じ時期と比べると5倍ほ