【これからの見通し】政治相場の様相、株高などリスク資産の高騰にも注意 今年に入ってから、為替市場は政治相場の様相を呈している。トランプ大統領の行動が中心となっている。米国内ではＦＲＢ議長に対する圧力を一段と強めており、中銀独立性の危機ともいえる状況がみられている。米国に対する信任低下による米国債売り（利回り上昇）・ドル売りの一面が指摘される。 一方で、対外的には地政学リスクが広がっている。