ドル円１５９．２０近辺、ユーロドル１．１６４５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は159.20近辺、ユーロドルは1.1645近辺での推移。本日これまでのレンジは、ドル円が159.09から159.45まで、ユーロドルが1.1636から1.1649までとなっている。いずれも前日から引き続きドル高圧力を受けた水準となっている。ただ、足元では値動きは一服、軽い調整が入っている。 このあとの欧州・ロンドン市場で