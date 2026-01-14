８日、浙江省の寧波舟山港の穿山港区。（ドローンから、杭州＝新華社記者／黄宗治）【新華社北京1月14日】中国税関総署が14日発表した2025年のモノの貿易額は前年比3.8％増の45兆4700億元（1元＝約23円）となり、17年から9年連続で増加を維持した。複雑で変化に富んだ国際環境に直面しながら、中国の貿易は堅調に伸びている。輸出は6.1％増の26兆9900億元、輸入は0.5％増の18兆4800億元で、いずれも過去最高を更新した。中国は