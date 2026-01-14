【新華社ハルビン1月14日】「氷の都」と呼ばれる中国黒竜江省ハルビン市が、冬季観光の最盛期を迎えている。100年の歴史を持つ中央大街では、夜になると街路がライトアップされ、観光客や市民でにぎわいを見せている。（記者/王建威、張濤）