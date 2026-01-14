阿拉山口駅を出発する１０万本目の中欧班列。（資料写真、ウルムチ＝新華社配信）【新華社ウルムチ1月14日】中国新疆ウイグル自治区のカザフスタン国境に位置する阿拉山口口岸（通関地）を経由し、欧州方面へ向かう国際貨物列車「中欧班列」と、中央アジア方面へ向かう「中亜班列」の運行が活発化している。阿拉山口税関によると、2025年の運行本数は前年比6.3％増の8165本となり、過去最高を更新した。最も多い日には30本が運