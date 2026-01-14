高市総理がこのあと、与党幹部と会談し、通常国会冒頭で衆議院を解散する意向を正式に伝える見通しであることが分かりました。高市総理は、韓国の李在明大統領との首脳会談など、奈良での一連の日程を終え、午後、総理官邸に入りました。高市総理が衆院の解散に踏み切るとの見方が広がる中、このあと、自民党の鈴木幹事長や連立を組む日本維新の会の吉村代表ら与党幹部と会談する予定です。会談では、今月23日に召集される通常国会