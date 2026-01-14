厚生労働省は14日、がんと2016年に診断された人が5年間生きている割合「5年生存率」を公表した。全ての患者が登録される「全国がん登録」のデータを基にした初の集計。15〜99歳では前立腺や甲状腺、皮膚が90％を上回った一方、肝臓は33.4％、膵臓は11.8％と低く、部位ごとに大きな差があった。また22年と23年に全国でがんと診断された患者数を公表。22年は99万930人、23年は99万3469人で、20年に新型コロナウイルス流行開始の