毎年夏休みにやってくる義姉家族。最初は「賑やかでいいな」と思っていたはずなのに、気づけばわが家は無料のホテル扱い？ 読者からも「わーもうイライラMAX！」「血管切れるかも」と悲鳴が殺到している、理不尽な責任転嫁の物語。善意が仇となり、精神的に追い詰められていくある女性の葛藤に迫ります。■「聞いてないよ」夫の丸投げと義姉の豹変に、不穏な空気漂う夏休み主人公・まゆみは、毎年恒例となっている義姉家族の宿泊準