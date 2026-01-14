1月15日（木）の『徹子の部屋』では、昨年末に亡くなった脚本家・作家の内館牧子さんを偲んで「徹子の部屋特別編 内館牧子さん緊急追悼」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！これまで7回にわたり番組に出演した内館さん。貴重な映像で、意外な素顔を振り返る。