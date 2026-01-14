1月14日、B2東地区の福井ブローウィンズは、「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」において、坂口大和との特別指定選手（アマチュア契約）の登録を発表した。 石川県出身で現在22歳の坂口は、184センチ74キロのシューティングガード。高校バスケ界の強豪、北陸学院高校を卒業後、中央大学へ進学した。坂口はクラブ公式サイトを通して次のようにコメントを寄せた。 「このたび、特