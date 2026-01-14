去年3月、岡山県南部で発生した大規模山林火災について、岡山市消防局は火災の原因を明らかにしました。 【画像をみる】山林火災が発生した当時の様子岡山県内で最大の被害 焼損面積は486ヘクタール。記録が残る1965年以降、県内で最大の被害となった去年3月の山林火災です。 出火の原因は 岡山市消防局が行なった調査の結果、出火の原因は空き地で剪定した際に出た木などを燃やしていた火が拡大したものであることが