○経済統計・イベントなど ００：００米・中古住宅販売件数 ００：００米・企業在庫 ０４：００米・地区連銀経済報告（ベージュブック） ０４：１０米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演 ０８：５０日・国内企業物価指数 ０９：０１英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数 １６：００英・鉱工業生産 １６：００英・製造業生産指数 １６：００英・商品貿易収