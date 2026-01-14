任期満了に伴う里庄町長選挙が13日告示され、無所属・新人で前の副町長、赤木功氏が無投票で初当選しました。 里庄町長選挙は13日告示されましたが、午後5時までに赤木氏以外に立候補の届け出がなく赤木氏が初当選を決めました。赤木氏は里庄町出身の62歳で、1986年に町役場に入庁。総務課長などを歴任し2023年に副町長に就任しました。 取り組みたい施策として、福祉会館と老人福祉センターの複合化や地域の居場所づくり