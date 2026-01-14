ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年1月14日（水）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 119 - 97 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがチェイス・センタ&