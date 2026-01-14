マンチェスター・ユナイテッドは現地１月５日、ルベン・アモリム監督を解任。直後の２試合はU-18チーム監督のダレン・フレッチャーが暫定的に指揮を執っていたなか、後任人事が13日に発表された。チームを率いるのはOBのマイケル・キャリック。シーズン終了までの契約だ。元イングランド代表MFは21年末にもユナイテッドで一時的に監督を務め、22年10月から昨季までミドルスブラの指揮官を担っていた。 キャリックはユ