グロースエクスパートナーズ [東証Ｇ] が1月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比17.0％減の1.2億円に減り、通期計画の8.2億円に対する進捗率は14.7％となり、前年同期の16.9％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の14.4％→9.0％に大幅低下した。 株探ニュース