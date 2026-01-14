オーバーラップホールディングス [東証Ｇ] が1月14日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結最終利益は前年同期比7.5％減の3.3億円に減り、通期計画の22.3億円に対する進捗率は15.0％となり、前年同期の17.5％とほぼ同水準だった。 株探ニュース