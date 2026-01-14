フューチャーリンクネットワーク [東証Ｇ] が1月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常損益は1200万円の赤字(前年同期は4700万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-12.6％→-2.8％に急改善した。 株探ニュース