ＩＮＧＳ [東証Ｇ] が1月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比48.8％増の6100万円に拡大したが、通期計画の5億6500万円に対する進捗率は10.8％となり、前年同期の9.1％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.7％→3.1％に悪化した。 株探ニュース