ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ [東証Ｇ] が1月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比60.5％減の7300万円に大きく落ち込み、通期計画の9億1500万円(中央値)に対する進捗率は8.0％にとどまり、さらに前年同期の31.1％も下回った。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の経常損益は2200万円の赤字(前年同期は400万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年