サイバーステップホールディングス [東証Ｓ] が1月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結最終損益は7.9億円の赤字(前年同期は8億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の連結最終損益は4.8億円の赤字(前年同期は3.9億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-86.3％→-94.7％に急悪化した。 株探ニュース