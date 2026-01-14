ヨシムラ・フード・ホールディングス [東証Ｐ] が1月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比35.2％減の19.8億円に落ち込んだ。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の19.5億円→28億円(前期は42.5億円)に43.6％上方修正し、減益率が54.1％減→34.1％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、