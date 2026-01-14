米航空宇宙局（NASA）は1月12日、国際宇宙ステーション（ISS）に滞在する宇宙飛行士チームの1人に健康上の問題が生じたため、14日に米民間ロケット会社スペースX社のカプセル型宇宙船「ドラゴン」で地球に早期帰還する予定だと明らかにしました。同チームは、ISSで「ドラゴン」宇宙船の第11期有人任務を遂行中の宇宙飛行士4人で構成されています。うち1人が7日に健康上の問題が生じたため、NASAは同チームの軌道上任務を早期に終了