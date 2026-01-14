市場では早くも解散を前提とした“高市トレード”が再燃し、日経平均株価が初めて、5万4000円を超えました。東京株式市場で日経平均株価の終値は、13日に比べ792円高い5万4341円で、終値でも最高値を更新しました。高市総理大臣による衆議院解散の動きが報道されるなか、市場では選挙が行われ安定政権となれば、積極財政が実現するという期待感が高まり、買い注文が広がりました。市場関係者は「過去の動きから見ると、解散から総