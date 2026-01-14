◇バドミントン インドオープン2026 女子シングルス(日本時間13〜18日、インド・ニューデリー)インドOPの1回戦が日本時間14日に行われ、仁平菜月選手が格上相手にストレート勝利しました。世界ランク28位の仁平選手の相手は、同17位のスパニダー・カテートン選手(タイ)。ランクでは劣っているものの、ここまで4勝2敗と好相性の相手です。第1ゲームは仁平選手が2度の7連続ポイントをあげるなどでリード。終盤には反撃を受け一気に詰