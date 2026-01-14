静岡県にある浜岡原発の再稼働に向けた審査をめぐり、中部電力が不正をしていた問題で、原子力規制委員会は本店への立ち入り検査などを決めました。【映像】原子力規制委員会が今後の対応を議論原子力規制委員会は、浜岡原発3・4号機の再稼働をめぐり、中部電力が、想定される地震の揺れに関しデータを都合良く変えていた問題について、今後の対応を議論しました。規制委員会は、中部電力に対し事実関係について、2025年度中