皇居で、新年恒例の「歌会始の儀」が行われました。今年のお題は「明」で、天皇皇后両陛下や皇族方らの和歌が披露されました。【映像】「歌会始の儀」に初めて出席する悠仁さま天皇陛下は「天空に かがやく明星 眺めつつ 新たなる年の 平安祈る」と詠まれました。元日の夜明け前から行われる祭祀で輝く「明けの明星」をご覧になり、その美しさに感じ入られるとともに新たな年の平安を祈られた時のお気持ちを詠まれました。