2026年WBCに出場する野球・アメリカ代表は日本時間13日、公式SNSでブルージェイズのアーニー・クレメント選手が同代表メンバーに選手されたことを発表しました。クレメント選手は昨季ブルージェイズのア・リーグ優勝に大きく貢献。レギュラーシーズンでは157試合に出場し、151安打、打率.277、9本塁打、50打点、83得点、出塁率.313と好成績を残しました。またポストシーズンでも好調を維持し、打率は驚異の.411を記録。ドジャース