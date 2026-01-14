石川県は14日、能登半島地震の影響で心身に負荷がかかり亡くなった「災害関連死」が新たに5人認定されたと発表した。地震の死者は石川、新潟、富山3県で計703人となった。新たに認定されたのは珠洲市2人、能登町2人、志賀町1人。このうち能登町の50代男性は、被災による劣悪な環境での生活で、持病の悪化が進み死亡。珠洲市の80代女性は遠方の施設への入所などで心身に相当の負荷が生じ、災害がなかった場合と比較して早期に全