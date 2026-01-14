西武はドミニカ共和国出身のフアン・コルニエル内野手（23）と育成契約を結んだと発表した。身長1メートル88、体重88キロ。右投げ両打ちで背番号は140に決まった。コルニエルは球団を通じて「ライオンズの一員としてプレーする機会をいただき、大変講演に思います。チームメートやコーチから多くを学びながら、チームの勝利に貢献できるように全力を尽くします」とコメント。昨季はマイナー3球団でプレー。ダイヤモンドバ