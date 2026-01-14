福岡市広報戦略室公式Xアカウントが2026年1月13日、SNSで拡散されている動画・投稿をめぐり、声明を発表した。「動画・投稿は、事実ではありません」Xアカウントは「現在、SNS上で拡散されている『福岡市で生活保護を断られた母子３人が亡くなった』という動画・投稿は、事実ではありません」と明言した上で、誤情報の拡散に注意を呼びかけた。「今後、投稿者に対し、発信者情報の開示請求の手続きを進めてまいります」という。SNS