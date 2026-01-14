1.荷造りは少しずつ、隠れ家は最後まで残す 引っ越しの準備で部屋に段ボールが増えていくと、猫は「いつもと違うことが起きている」と察して不安になります。急に荷造りをするのではなく、少しずつ進めて環境の変化をゆっくりにします。 また、猫がお気に入りのベッドやキャットタワーなどは、引っ越し当日のギリギリまで残してあげましょう。自分自身の匂いがついた場所が残っているだけで、猫は安心できま