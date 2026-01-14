愛知県豊橋市の小学校で1月9日、小学生がりんごの皮むきに挑戦しました。豊橋市立富士見小学校で、40年以上続く毎年恒例の「りんごの皮むき大会」、ちょっと手つきが不安な児童もいますが、みんな真剣です。全校児童が制限時間40分で、いかに長く、ひとつながりにむけるかを競います。去年は、当時4年生の江崎桃々香さんが11m10cmで優勝し、連覇を狙います。去年優勝した江崎さん(5年生)：「12～13mぐらいむけるとうれ