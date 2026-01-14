乾漆存清箱・乾漆存清面「装う」／竹森滉さん作 漆で麻布を貼り重ねる「乾漆」という技法の作品展が高松市で展示されています。 黒くツヤのあるリンゴ。ひときわ目を引く大きなアンモナイト。香川県漆芸研究所の研究生の修了作品16点が会場に展示されています。 石膏や粘土などの原型に漆で麻布を貼り重ねる「乾漆」という技法で作られています。奈良時代に唐から日本へ伝わり、仏像作りなどに使われてきました。