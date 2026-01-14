◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」巨人の岡本和真内野手がポスティング制度を利用し、ブルージェイズと契約した。昨年は左肘のじん帯損傷により約３か月の離脱があったものの、チーム最多の６６試合に４番打者で先発出場。１８年から８年連続で最も多く４番を務めた打者がチームを去る。通算１０７４試合のうち９３８試合で４番に座っている。巨人で４番の先発出場数は川上哲治１６５８試合、長嶋茂雄１４６０試合、王貞治