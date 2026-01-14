沖縄県内で自主トレ中のロッテ・藤原恭大外野手（２５）が１４日、「首位打者」「３０盗塁」を今季の目標に定めた。温暖な気候の中、６日から鍛錬を重ねており、午前中はウェートトレ、午後はグラウンドで打撃練習などに取り組んだ。「ウェートとかトレーニングがメイン。体の動かし方を意識しながらやっています。ケガをしない体作りがテーマ。全身を使ったトレーニングです」昨季は７年目で初の規定打席数に到達。自己最多