【新華社フフホト1月14日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市水利局はこのほど、黄河の同市区間が11日午前7時に全面凍結したと明らかにした。結氷状況は安定しているという。一部区間で低緯度から高緯度へ流れている黄河では、毎年の結氷と解氷の時期にずれが生じることで、冬から春にかけて凌汛（りょうしん）と呼ばれる特有の増水現象が発生する。同市区間の関係部門は流氷の発生以降、水や氷、水利施設の状況、気