昨年12月20日に初ダートのポインセチアSでオープン初勝利を挙げたロックターミガン（牡3＝石坂、父シスキン）はサウジダービー（2月14日、キングアブドゥルアジーズ、ダート1600メートル）に選出されたが距離適性を考慮して招待を辞退し、UAEダービー（3月28日、メイダン、ダート1900メートル）を目指す。14日、キャロットクラブが発表した。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整を進めている。